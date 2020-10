Temperature in aumento ma nel fine settimana torna il maltempo: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Temperature in rialzo e cielo sereno su gran parte dell'Abruzzo nella giornata di oggi primo ottobre. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata odierna un ulteriore rialzo della colonnina di mercurio che riporterà le temperature sui valori medi stagionali, dopo gli ultimi giorni di freddo soprattutto notturno.

Non sono previste precipitazioni mentre a Pescara la temperatura massima sarà di 22 gradi mentre la minima di 13 gradi. Per il fine settimana, però è previsto l'arrivo di una perturbazione dalla Francia che dovrebbe raggiungere anche la nostra regione portando una nuova fase di maltempo, preceduta nella giornata di domani dall'arrivo del vento di scirocco soprattutto nell'entroterra e lungo le coste con temperature ed umidità in ulteriore rialzo, localmente anche superiori ai 24 gradi.