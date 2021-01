Meteo, a Pescara previsto un aumento della nuvolosità

Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso a Pescara oggi, giovedì 21 gennaio.

Ma in base alle previsioni meteorologiche elaborate da 3bmeteo.it ci sarà un aumento delle nubi in serata anche se sono escluse piogge nelle prossime ore.

Nel corso della giornata odierna la temperatura massima registrata sarà di 16 gradi, la minima di 5 gradi.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare mosso. 3bmeteo segnala come una perturbazione sia in avvicinamento alle regioni centro-settentrionali determinando un progressivo peggioramento verso le aree montuose di Marche e Abruzzo. Nubi irregolari di passaggio, essenzialmente medio-alte, con qualche precipitazione in primis sull'Appennino abruzzese occidentale. Venti deboli o moderati tra Sud e Sudovest, con rinforzi sull'Appennino dove si potranno superare raffiche di 40-50km/h. Mare mosso, specie al largo.