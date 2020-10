Meteo, a Pescara inizio di settimana con piogge e temporali

Inizio di settimana all'insegna del maltempo a Pescara e nella provincia.

Nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, sono infatti previsti pioggia e temporali con cielo molto nuvoloso o coperto come segnala 3BMeteo.

Sono previsti 8.4mm di pioggia nelle prossime ore.

La temperatura massima registrata sarà di 17.2 gradi, la minima di 11.9 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Sulle regioni adriatiche il clima atmosferico peggiora in giornata con nuove piogge in estensione dai settori costieri verso quelli interni. Quota neve in calo, fino a 1500-1700 sull'Abruzzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Temperature in ulteriore diminuzione.