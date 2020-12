Natale all'insegna della variabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo

Natale all'insegna della variabilità a Pescara e in Abruzzo. Le previsioni meteo di 3bmeteo indicano infatti una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio ci saranno addensamenti più consistenti che però non dovrebbero dare luogo a fenomeni. La temperatura massima sarà in città di 17 gradi, la minima di 10 gradi.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Per domani 26 dicembre invece è atteso l'arrivo della perturbazione che porterà piogge intense e temporali per tutta la giornata su gran parte del territorio regionale.