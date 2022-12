Meteo, il 2022 in Abruzzo si concluderà senza piogge e con temperature miti: le previsioni

Il 2022 si concluderà senza grandi scossoni per quanto riguarda il meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni aggiornate di Francesco Del Francia, meteorologo di 3bmeteo.com, indicano infatti l'egemonia su gran parte del territorio italiano dell'anticiclone che garantirà stabilità e soprattutto temperature relativamente miti, soprattutto nel centro e sud del Paese:

"Pochi i cambiamenti atmosferici che ritroveremo in Abruzzo tra questa fine 2022 e i primi giorni del 2023. Giovedì 29 ampio soleggiamento ovunque, anche su Pescara e Chieti, con nebbie o nubi basse solo nelle vallate interne aquilane come la piana del Fucino. Venerdì 30 temporaneo aumento delle nubi che risulteranno a tratti piuttosto frastagliate, ancora qualche nebbia nelle valli pre-appenniniche. Ultimo dell'anno con cielo parzialmente nuvoloso salvo locali addensamenti in Appennino e le consuete nebbie sulla Piana del Fucino. 1 gennaio e i primi del 2023 saranno caratterizzati da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone con locali nubi alte in transito e nebbie o nubi basse che diverranno più probabili e persistenti prima nelle valli appenniniche poi anche su talune coste, qui nelle ore più fredde del giorno".

Per quanto riguarda le temperature, la fase mite proseguirà con 3 gradi sopra la media fra il 31 dicembre e primo gennaio 2023, ma successivamente il rialzo termico potrà essere ancora più sostenuto, arrivando fino a 5/6 gradi sopra la norma. Solo nelle valli interne, in caso di nebbia, la temperatura potrà essere più bassa.