Meteo, in arrivo il primo gran caldo dell'estate 2021: le previsioni

Caldo in aumento nei prossimi giorni a Pescara con l'estate che si avvicina a grandi passi.

A indicarlo sono le previsioni elaborate da Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

Prossimi giorni con caldo via via più intenso su Pescara

L'anticiclone afromediterraneo sarà in progressivo rinforzo nei prossimi giorni sull'Abruzzo, dove decollerà l'estate 2021. Avremo dunque giornate in prevalenza soleggiate, specie sulle coste, mentre sull'Appennino potrà scoppiare qualche temporale di calore pomeridiano, specie tra mercoledì e giovedì. Il caldo sarà in progressiva intensificazione, con massime fino a 29-31°C a Pescara. Si accentuerà anche l'afa, per l'aria umida proveniente dal mare, con temperature percepite che potranno risultare anche superiori, specie nell'immediato entroterra.

Apice del caldo dal fine settimana

Nel corso del prossimo weekend si avrà a che fare con la prima vera fiammata africana della stagione, con tanto sole accompagnato da caldo questa volta più intenso. Sull'entroterra si potranno superare anche picchi di 35-36°C specie tra domenica e lunedì, fino a 33-34°C anche tra Chieti e Pescara. Punte persino superiori non escluse lunedì prossimo per via dei venti di garbino dall'entroterra.