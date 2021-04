Meteo, venti di burrasca e mareggiate ma anche tempo soleggiato e caldo nel fine settimana del primo maggio

Avviso di condizioni meteorologiche avverse riguardante l'Abruzzo emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale nel pomeriggio odierno, venerdì 30 aprile.

In base alle previsioni, come fa sapere il Centro funzionale d'Abruzzo, «dal pomeriggio di domani, sabato 1 maggio, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, su Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui settori appenninici, possibili mareggiate lungo le coste esposte».

Queste invece le previsioni elaborate da Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

FINE SETTIMANA ASCIUTTO MA NON SEMPRE SOLEGGIATO SU PESCARA– Primo weekend di maggio all’insegna del tempo tutto sommato discreto sull’Abruzzo che rimarrà terra di mezzo tra l’anticiclone presente al Sud e le correnti instabili in azione al Nord. Non mancheranno tuttavia annuvolamenti di passaggio, a tratti più consistenti sui settori appenninici, dove tra il pomeriggio e la serata di sabato si potrebbero generare locali deboli piogge, specie a ridosso dei massicci. Meglio nella giornata di domenica e per buona parte della prossima settimana, ancora improntata alla stabilità atmosferica con al più velature in transito e qualche annuvolamento in montagna.

Nel dettaglio di Pescara ci attende un fine settimana perlopiù stabile anche se non sempre soleggiato stante il transito di nuvolosità medio-alta, a tratti anche compatta, ma con rischio pioggia basso o assente. Il tutto accompagnato da temperature piacevoli, in particolar modo domenica, quando le massime si spingeranno sin verso i 25/26°C. Come anticipato prima il bel tempo proseguirà anche la prossima settimana che trascorrerà in compagnia di cieli sereni o al più velati.