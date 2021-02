Nuova allerta meteo in Abruzzo: in arrivo forti raffiche di vento e temporali

Nuova allerta meteo diramata per l'Abruzzo e altre regioni del centro sud Italia. Il centro funzionale ha infatti comunicato che la protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni avverse anche per la provincia di Pescara e valido per martedì 9 febbraio e per le successive 18/24 ore. In particolare si prevedono venti di burrasca con raffiche fino a burrasca forte, su Masche, Toscana, Campania, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise Puglia, Basilicata e Calabria sui settori costieri e zone appenniniche esposte.

Sempre per domani allerta gialla con rischio idrogeologico moderato per temporali soprattutto nelle zone interne e occidentali della regione.