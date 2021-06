Meteo, tempo variabile in Abruzzo il 2 giugno e il resto della settimana: le previsioni

Tempo variabile con prevalenza di sole in Abruzzo nella giornata di domani, mercoledì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica.

A indicare le previsioni meteo è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.it.

Queste nel dettaglio le previsioni elaborate da Ferrara sia per domani che per le prossime giornate della settimana.

2 GIUGNO, QUALCHE PIOGGIA SULL'APPENNINO, PIU' SOLE SULLE COSTE - Il 2 giugno il sole non mancherà sull'Abruzzo, ma anche qualche nota instabile. In particolare sull'Appennino si potranno innescare brevi rovesci pomeridiani, specie sull'Aquilano, mentre su coste e subappennino il tempo sarà in genere asciutto e almeno parzialmente soleggiato, quindi anche su Chieti e Pescara.

TRA GIOVEDÌ E SABATO ARRIVA IL PRIMO VERO CALDO ESTIVO - Nei giorni a seguire un promontorio anticiclonico africano interesserà temporaneamente l'Abruzzo, favorendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche isolato acquazzone pomeridiano non escluso sui massicci abruzzesi. La nota saliente riguarderà la temperature, che saranno in deciso aumento, con il primo vero caldo estivo di stagione. Entro sabato infatti registreremo i primi 30°C sulle zone interne, mentre sulle coste farà più fresco grazie alle brezze marine. Nel caso specifico di Pescara e Chieti ci attendiamo temperature massime rispettivamente intorno ai 27-28°C e ai 29-30°C.

MA DOMENICA RISCHIO ACQUAZZONI - Tuttavia proprio nella giornata di domenica l'anticiclone potrebbe indebolirsi, favorendo la formazione di qualche acquazzone o temporale in primis sulle zone interne, ma non escluso anche sulle coste entro fine giornata. Si tratta tuttavia di una previsione non definitiva, che necessiterà di ulteriori conferme.