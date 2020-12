Meteo, torna il sereno sull'Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Tornano il sereno e una situazione di temporanea stabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale, con quale velatura nel pomeriggio anche se le nuvole saranno alte e stratificate.

La temperatura massima prevista a Pescara è di 14 gradi, la minima di 7 gradi. Venti moderati al mattino da sudovest, così come al pomeriggio e in serata. Per domani 8 dicembre, previsto un nuovo peggioramento con cielo nuvoloso e possibili rovesci e temporali a partire dal pomeriggio.