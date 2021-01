Meteo, ancora freddo ma niente pioggia e neve in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ancora una giornata all'insegna del freddo in Abruzzo e nel Pescarese, anche se non sono previste precipitazioni per la giornata di oggi. 3bmeteo indica infatti cielo coperto su gran parte della Regione, dopo le piogge intense e le nevicate in montagna delle ultime 48 ore.

A Pescara la temperatura massima sarà di 6 gradi, la minima di 4 gradi. Venti deboli al mattino da nordovest, al pomeriggio da ovest. Per la giornata di domani ancora una situazione di cielo coperto e temperature in ulteriore diminuzione soprattutto per quanto riguarda le minime.