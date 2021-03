Allerta meteo, avviso della protezione civile: neve e temporali in Abruzzo

In base alla previsioni, nelle prossime ore, sono in arrivo nevicate e temporali nella nostra regione

Un'allerta meteo, riguardante anche la nostra regione, è stata emessa nel pomeriggio odierno da parte della protezione civile.

Come fa sapere il centro funzionale d’Abruzzo l'avviso di condizioni meteorologiche è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale.

In base alle previsioni sono attese nevicate e temporali nelle prossime ore.

Questo nel dettaglio quanto previsto nelle prossime ore in Abruzzo in base all'allerta meteo dalla tarda serata di oggi, lunedì 8 marzo, e per le successive 18-24 ore:

«Nevicate a quote superiori a 800-1000 metri sui settori appenninici di Abruzzo, Umbria meridionale e Lazio nord-orientale, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti;

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su abruzzo e molise, in estensione alla campania. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

foto di repertorio