Instabilità e temporali per l'inizio del fine settimana in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Giornata e inizio di fine settimana all'insegna dell'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi giovedì 5 maggio e per i prossimi due giorni l'arrivo di una perturbazione di origine africana e mediterranea sulla nostra regione, con cieli molti nuvolosi e coperti per tutto l'arco della giornata, e deboli piogge in città.

La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovestsSudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est-nordest. Mare quasi calmo. A partire dal pomeriggio e soprattutto per venerdì 6 e sabato 7 maggio è previsto anche l'arrivo di un impulso di aria instabile proveniente dal centro europa, che porterà a nuove precipitazioni e temperature in graduale calo soprattutto nella giornata di sabato, precedute però da un temporaneo aumento dovuto ai venti di scirocco.