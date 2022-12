Settimana con il maltempo al centrosud: le previsioni per i prossimi giorni

Ci aspetta una settimana caratterizzata ancora da condizioni di maltempo anche in Abruzzo e in tutto il centrosud.

Le previsioni di 3bmeteo infatti di Edoardo Ferrara indicano l'arrivo costante di perturbazioni di origine atlantica:

“Mentre lunedì il Sud smaltirà i residui effetti del fronte freddo di domenica con locali piogge, tra martedì e mercoledì arriverà di gran carriera una nuova perturbazione. L'obiettivo principale sarà il centrosud con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, specie sul lato tirrenico; neve inizialmente a quote basse sull'Appennino centrale, ma in successivo rialzo per venti di Scirocco e Libeccio più miti"

Ma da giovedì 15 dicembre nuova perturbazione in arrivo che però dovrebbe interessare soprattutto il centronord:

"Ulteriori piogge e temporali che questa volta potrebbero coinvolgere maggiormente anche il Nord Italia: in questa fase neve inizialmente a quote molto basse al Nordovest ma in successivo rialzo, con rischio anche di gelicidio (pioggia che congela) in alcune valli tra entroterra savonese, basso Piemonte e Appennino piacentino-parmense. Altre preziose nevicate interesseranno nel frattempo le Alpi”