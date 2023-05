Prosegue la fase di intenso maltempo sull'Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ancora maltempo in Abruzzo e su molte regioni italiane, a causa della perturbazione che sta portando in queste ore precipitazioni intense e sparse su gran parte del territorio. Nelle prossime ore, infatti, insisteranno le piogge ed i rovesci. Come riporta Lapresse, l'avviso della protezione civile prevede nella tarda serata del primo maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, in estensione, dalle prime ore di domani sulla Sicilia orientale, mentre, sempre dalla notte si oggi, si attendono precipitazioni diffuse e persistenti sull'Emilia-Romagna, specie sui relativi settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettriche, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 2 maggio, allerta arancione su gran parte dell'Emilia-Romagna, allerta gialla sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, sulle Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, sul Lazio meridionale e su parte di Basilicata, Puglia e Sicilia.