Maltempo: pioggia lungo la costa, neve nell'entroterra pescarese: le previsioni

L'ondata di maltempo prevista sulle regioni centrali e meridionali è arrivata. Come previsto sulla nostra regione dalla mattinata di oggi forti raffiche di vento e precipitazioni stanno creando disagi e danni. Le previsioni di 3bmeteo indicano per la giornata di oggi 26 febbraio piogge lungo le coste abruzzesi e nevicate anche abbondanti nell'entroterra, con la quota neve attorno ai 300/400 metri. A Pescara la temperatura massima prevista sarà di 10 gradi, la minima di 2. Anche le raffiche di vento proseguiranno e nelle prossime ore ci sarà un ulteriore calo delle temperature con conseguenti gelate soprattutto nelle zone collinari e montane.

Per la giornata di domani, domenica 27 febbraio in mattinata ancora maltempo con precipitazioni diffuse e possibili nevicate sempre a quote collinari, mentre a partire dal pomeriggio la quota neve dovrebbe salire attorno ai 700 metri per il graduale rialzo delle temperature. Intanto la neve sta già interessando l'area vestina e la zona della val Pescara.