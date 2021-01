Maltempo, ancora neve in Abruzzo: nuova allerta meteo, le previsioni

Sarà un'Epifania all'insegna del freddo e della neve in montagna e nelle zone pedemontane, quella in arrivo in Abruzzo. Il centro funzionale della protezione civile infatti ha diramato un'allerta meteo che sostanzialmente conferma le previsioni fatte già nella giornata di ieri, ovvero l'arrivo di una perturbazione che a partire dalla serata di oggi 5 gennaio e per le prossime 218/24 ore porterà nevicate su Lazio, Abruzzo e Molise a quote superiori ai 600/800 metri con apporti al suolo da deboli a moderati.

Le temperature minime subiranno un'ulteriore diminuzione e dunque sarò fondamentale fare attenzione sulle strade per la formazione di ghiaccio nella notte e nelle prime ore della mattinata. Già in queste ore soprattutto la fascia occidentale è interessata da abbonanti nevicate nell'Aquilano e nel Teramano, dove in alcuni comuni montani la situazione è particolarmente difficile.

.