Maltempo, allerta gialla sull'Abruzzo e nel Pescarese per rischio idrogeologico e temporali: le previsioni

Sarà una giornata di Santo Stefano all'insegna del maltempo in Abruzzo e nel Pescarese. La protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per il nostro territorio sia sul fronte del rischio idrogeologico legato ai fiumi, sia per quanto riguarda i temporali e le precipitazioni.

In base alle previsioni, dopo i venti di libeccio della serata e nottata di Natale che hanno portato ad un aumento delle temperature, a partire dalla mattinata odierna e per le prossime 24 ore arriveranno masse d'aria fredda di origine settentrionale che porteranno ad un calo sensibile delle temperature. Piogge diffuse interesseranno gran parte del territorio mentre nelle zone collinari e pedemontane del Teramano ed in parte del Pescarese potranno esserci delle nevicate. Per la giornata di domani domenica 27 dicembre, ancora temperature rigide in mattinata anche se la situazione sul fronte delle precipitazioni sarà in temporaneo miglioramento, in quanto fra lunedì 28 e martedì 29 dicembre è atteso un nuovo marcato peggioramento.