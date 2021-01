Torna il maltempo in Abruzzo: in arrivo forti temporali e raffiche di vento, le previsioni

Il bollettino del centro funzionale d'Abruzzo indica un'allerta meteo anche per la provincia di Pescara per la giornata di venerdì 22 gennaio

Torna il maltempo in Abruzzo, anche se questa volta non si tratterà di freddo polare e neve. Il centro funzionale d'Abruzzo ha infatti diramato un'allerta per la giornata di venerdì 22 gennaio. Dalle prime ore e per le successive 24 - 36 ore, sono attesi infatti forti temporali e rovesci sul territorio e in diverse regioni del centro Italia.

Particolarmente colpita sarà la fascia occidentale della Regione, anche se lungo le coste si attendono oltre alle precipitazioni forti venti di burrasca con mareggiate. Per questo, il centro invita i comuni a mettere in atto operazioni per evitare disagi alla popolazione in caso di allagamenti o alberi spezzati e caduti per le forti raffiche di vento.