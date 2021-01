Torna il maltempo in Abruzzo e nel Pescarese: in arrivo rovesci e forti raffiche di vento

Nuova allerta meteo per l'Abruzzo. Il centro funzionale della Regione infatti ha diramato un'avviso a seguito del bollettino meteo emesso dalla protezione civile nazionale, che indica per domani domenica 24 gennaio e per le successive 18/24 ore precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio o temporale su Toscana, Lazio, Umbria, settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione a Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Le precipitazioni potranno essere anche intense e violente, con grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Anche nella giornata odierna il forte vento ha provocato danni sul territorio regionale in particolare i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di alberi pericolanti.