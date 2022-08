Allerta gialla sull'Abruzzo per il 13 agosto, l'annuncio della protezione civile

Allerta meteo gialla in dieci regioni, fra cui la nostra, per la giornata di sabato 13 agosto. A emetterla è il dipartimento nazionale della protezione civile: “Un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose”, si legge in una comunicazione ufficiale.

L'avviso prevede dal mattino del 13 agosto precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima su Lazio, specie i settori orientali e meridionali, Abruzzo, specialmente i settori appenninici, e sul Molise, in estensione a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria specie i settori settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata, per la giornata di sabato 13 agosto, allerta gialla su Campania, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna e Sicilia.