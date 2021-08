Allerta meteo per l'Abruzzo e il Pescarese: in arrivo temporali e possibili grandinate

Come già anticipato nei giorni scorsi, il mese di agosto si concluderà all'insegna dei temporali e di un calo sensibile delle temperature anche in Abruzzo e nel Pescarese. Il centro funzionale d'Abruzzo ha fatto sapere che la protezione civile nazionale ha diramato un'allerta meteo per la giornata di martedì 24 agosto e per le successive 18/24 ore che riguarderà gran parte del territorio regionale.

Sono previste infatti precipitazioni sparse di tipo temporalesco sui versanti orientali, con rovesci di forte intensità, temporali e possibile grandinate assieme a raffiche di vento.