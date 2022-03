Meteo, in arrivo un peggioramento: tornano freddo e pioggia

Confermato l'arrivo di un peggioramento delle condizioni meteorologiche sia a Pescara che nella nostra regione.

Come segnala il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com gli ultimi giorni del mese di marzo saranno caratterizzati da temperature più basse e pioggia.

Meteo Abruzzo

Ultimi giorni di marzo in decisa controtendenza a causa dell'approfondimento di una depressione a ovest della penisola che richiamerà verso la nostra regione intense correnti meridionali umide e cariche di pioggia. In una seconda fase più verso il primo weekend di aprile arriverà anche aria più fredda che favorirà la caduta della neve in Appennino fino a quote relativamente basse per il periodo. Vediamo un dettaglio per qualche città.

Meteo Pescara

Il tempo sulla città di Pescara sarà ancora mite e soleggiato nella giornata di martedì ma in quella di mercoledì peggiorerà con qualche debole pioggia attesa tra il pomeriggio e la sera. Anche giovedì il tempo sarà caratterizzato da una spiccata variabilità associata a qualche piovasco intermittente e la stesse condizioni le ritroveremo anche per venerdì. Una maggiore variabilità con schiarite anche ampie e rischio più basso di fenomeni la avremo invece per la giornata di sabato in attesa di una domenica che sarà nuovamente caratterizzata da nubi e piogge. Le temperature diminuiranno leggermente con un calo più netto nel corso del weekend quando le massime non andranno oltre i 13-15°C. La ventilazione risulterà tesa o forte dai quadranti meridionali, occidentali nel weekend. Mare molto mosso, anche agitato al largo.