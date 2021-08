Meteo, inizia la settimana da bollino nero per caldo e afa anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Almeno fino a Ferragosto le temperature saranno in costante aumento raggiungendo nel corso della settimana anche i 35/36 gradi all'ombra nelle zone interne

Anche a Pescara e in Abruzzo inizia quella che gli esperti definiscono la settimana più calda dell'estate. A partire da oggi 9 agosto e almeno fino a Ferragosto infatti tornerà in modo incisivo l'anticiclone africano che riporterà le temperature ben oltre i 30 gradi, con punte anche di 35/36 gradi all'ombra nelle zone interne. Per la giornata di oggi 9 agosto a Pescara si prevede una temperatura massima di 32 gradi e una minima dai 26 gradi.

Venti deboli in mattinata da sudovest, moderati al pomeriggio da nordest. Afa e umidità aumenteranno sensibilmente nei prossimi giorni durante le ore notturne. Nelle regioni meridionali e sulle isole maggiori si potranno raggiungere anche i 40 gradi all'ombra.