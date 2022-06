Caldo ed afa ancora in aumento a Pescara: bollino rosso per venerdì 24

Non si allenta la morsa del caldo e dell'afa che da qualche giorno sta attanagliando anche Pescara e gran parte del Paese. Per le prossime ore, infatti, il Ministero della Salute ha confermato il bollino arancione per la nostra città anche per la giornata di giovedì 23 giugno assieme ad Ancona, Brescia, Campobasso, Catania, Milano, Palermo, Rieti, Trieste e Verona. Per venerdì 24 giugno, invece, Pescara passa nella fascia delle località con bollino rosso.In questo caso le città con allerta 3 sono 7: a Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia si aggiungono Campobasso, Rieti ed appunto Pescara.

Per quanto riguarda le previsioni, 3bmeteo per la prossima settimana indica una situazione senza sostanziali cambiamenti per l'Abruzzo e la fascia adriatica: se nel fine settimana al nord arriveranno dei temporali che porteranno localmente dei cali di temperature, al centro sud resterà forte l'anticiclone africano con temperature sopra la media durante le ore diurne fino a 34/35 gradi all'ombra ed afa con alti tassi d'umidità durante le ore notturne.