Caldo, afa e vento africano: a Pescara domenica da bollino rosso

Prima domenica di agosto all'insegna del caldo africano e dell'afa a Pescara e su gran parte della Regione. Anche per oggi infatti la nostra città è stata inserita dalla protezione civile nazionale fra quelle a bollino rosso per quanto riguarda l'allerta caldo. Da giorni ormai infatti le temperature sono particolarmente alte con tassi d'umidità in costante crescita durante le ore diurne e notti con la colonnina di mercurio che sfiora i 30 gradi. Assieme a Pescara, oggi il bollino rosso è stato assegnato anche a Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia, e Trieste. Situazione ulteriormente aggravata dall'arrivo del vento caldo africano che da ieri sera sta interessando il nostro territorio.

Il Ministero della salute raccomanda agli anziani, bambini e persone con patologie croniche di evitare di uscire negli orari più caldi, idratarsi correttamente. Per i prossimi giorni non sono attese sostanziali novità sul fronte del meteo, con l'Italia che di fatto è spaccata in due: al Nord sono già in corso nuovi temporali che porteranno ad un calo delle temperature, mentre al centro sud proseguirà la morsa dell'anticiclone africano almeno per tutta la settimana.