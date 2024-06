Sarà un caldo fine settimana, sabato da bollino arancione e 35 gradi percepiti

Le temperature salgono e l'Italia si colora di arancione nel bollettino emesso dal ministero della Salute sugli effetti delle ondate di calore.

Sabato 29 giugno è prevista un'allerta di livello 2 in 17 città, tra cui Pescara.

Nell'elenco anche Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Bollino verde, cioè nessun rischio per la salute, a Cagliari e Genova. Allerta gialla (livello 1) in tutte le altre città monitorate: Bari, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia. Nel capoluogo adriatico, secondo il bollettino ministeriale, nel fine settimana sono previste temperature massime percepite di 35 gradi.

A Pescara, come si legge sul sito 3bmeteo.com sabato 29 giugno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31 gradi, la minima di 24 gradi, lo zero termico si attesterà a 4474 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mentre domenica 30 giugno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31 gradi, la minima di 25 gradi, lo zero termico si attesterà a 4444 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.