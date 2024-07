Inizio settimana "torrido" in città: nelle prossime ore temperature da bollino arancione

Due giorni da bollino giallo e uno arancione per Pescara dove le temperature continuano a salire così come in molte altre città d'Italia. Il grande caldo torna protagonista dunque, come riportato dal bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero. Se nella giornata di lunedì 8 luglio le temperature da bollino arancione toccano cinque città e cioè Roma, Latina, Frosinone, Perugia e Rieti, mercoledì 10 anche Pescara entra tra le città più calde e a farle compagnia ci saranno oltre alle già citate, anche Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Palermo, Trieste e Viterbo.

Il bollettino del ministero monitora 27 città con previsioni fino a 72 ore. Bollettino che per ogni livello di allerta segnala le precauzioni da prendere e le categorie più a rischio che per il livello 2 sono oltre ad anziani e bambini, anche, tra gli altri, donne in gravidanza, persone con malattie croniche, persone con disturbi psichici, persone con ridotta mobilità e non autosufficienti e persone che assumono regolarmente farmaci. Clicca qui per consultare il bollettino e leggere i consigli utili per affrontare il grande caldo.