Massima allerta mercoledì 13 luglio: Pescara tra le 10 città da bollino rosso

Il 13 luglio giornata da bollino rosso per Pescara. Dieci quelle segnalate dal ministero dove l'allerta meteo sarà di livello 3 ovvero in “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, sottolinea il ministero della Salute come riportato dall'agenzia Adnkronos.

Si tratta del livello di allerta più alto per il bollettino ministeriale che monitora 27 città e nella giornata di mercoledì oltre Pescara riguarderà Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Oggi, martedì 12 luglio, l'allerta riguarda otto città e cioè Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

Per Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo sarà bollino rosso fino a venerdì compreso.