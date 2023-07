Ancora bollino rosso per il caldo e l'afa a Pescara, ma il picco arriverà nei prossimi giorni

Non ha ancora le ore contate l'intensa ondata di calore che sta colpendo Pescara, l'Abruzzo e gran parte del nostro Paese. Il bollettino del ministero della salute, relativo alle criticità per la salute derivanti dalle alte temperature e dall'afa, anche per domenica 16 luglio ha inserito Pescara fra le città a bollino rosso assieme a Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Si tratta del massimo livello d'allerta e che interessa soprattutto anziani, bambini e fragili che devono evitare di esporsi al sole e alla calura nelle ore più calde, bere molta acqua, mangiare frutta ed evitare pasti pesanti ed alcolici, e stazionare in zone ventilate o con aria condizionata moderata.

Ma la situazione, sul fronte delle previsioni meteo, non è destinata almeno per ora a cambiare ed anzi, nei prossimi giorni in base alle previsioni di 3bmeteo.org si raggiungerà il picco su quasi tutta l'Italia, con temperature che ovunque sfioreranno o supereranno i 40 gradi all'ombra. A Pescara, infatti, mercoledì 19 luglio sono previsti proprio 40 gradi:

"Tra mercoledì e giovedì qualche temporale più organizzato potrà estendersi dalle Alpi alla Val Padana, ridimensionando parzialmente la forte ondata ondata di caldo. Non sembrano invece intravedersi variazioni significative al centro e soprattutto al sud, dove le temperature potrebbero mantenersi sostanzialmente invariate. Per un più apprezzabile cambiamento dovremo attendere almeno l'ultima settimana del mese, anche se si tratta solo di una tendenza a lungo termine che potrebbe subire alcune modifiche nei prossimni giorni. Vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.