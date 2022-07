Caldo in aumento anche a Pescara che resta da bollino rosso: l'anticiclone Caronte sta per raggiungere il picco

Non si allenta la morsa del caldo africano che sta portando temperature record in Italia e nella nostra città. Anzi, in base alle ultime previsioni meteo sembra che Caronte, l'anticiclone africano che ormai da diversi giorni insiste sul Mediterraneo, nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere il picco con un ulteriore aumento delle temperature che nelle zone interne del centro sud e nelle città del nord potranno raggiungere i 38/40 gradi all'ombra. Per quanto riguarda il fine settimana, il Ministero della Salute ha confermato Pescara fra le città da bollino rosso, ovvero con condizioni climatiche estreme per il caldo e l'afa notturna, che possono mettere a rischio la salute soprattutto delle persone fragili, degli anziani, dei bambini e dei malati cronici.

Le previsioni di 3bmeteo per quanto riguarda la nostra città indicano dunque temperature ancora ben al di sopra dei 30 gradi durante le ore diurne almeno fino al 5/6 luglio, quando anche in Abruzzo e lungo la fascia adriatica dovrebbero arrivare le correnti instabili che già da martedì 5 interesserano il Nord con temporali e temperature in calo.