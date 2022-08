In arrivo forti temporali, allerta meteo della protezione civile anche per il Pescarese

Un'allerta meteo valevole anche per la provincia di Pescara e per la nostra provincia è stata emessa dal dipartimento della protezione civile nazionale.

Il centro funzionale d'Abruzzo comunica infatti che è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questa la previsione per le prossime ore: «Dalle prime ore di domani, giovedì 1 settembre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, in estensione a Puglia, Calabria, Basilicata, specie settori tirrenici, e Sicilia, specie settori nord-orientali e isole Eolie. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento».