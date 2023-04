Pioggia e temporali in tutto l'Abruzzo, allerta gialla per rischio idrogeologico

Pioggia e temporali in tutta la regione, compresa la provincia di Pescara, venerdì 14 aprile.

Tanto che il centro funzionale d'Abruzzo comunica che è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali in tutte le zone.

A emettere l'avviso di condizioni meteorologiche avverse è il dipartimento della protezione civile.

Nel bollettino si invitano “i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi”.

Le previsioni meteo indicano che le temperature minime e massime risultano in calo e le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; nevicate fino ai 900-1.100 metri sull'Appennino. Venti localmente da forti a burrasca.