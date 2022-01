Meteo, allerta della protezione civile per vento e mareggiate

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale come fa sapere il centro funzionale d'Abruzzo.

Questo quanto prevede l'allerta: “Dalle prime ore/mattino di domani, martedì 1° febbraio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, con particolare riferimento alle aree costiere adriatiche, appenniniche centro-meridionali con probabili forti mareggiate sulle coste esposte».

Questo accadrà perché prosegue la discesa di una saccatura legata a una più ampia struttura depressionaria sul nord-est europeo, che sta determinando la formazione di una profonda bassa pressione sui mari italiani e un deciso rinforzo della ventilazione a tutte le quote. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, in successiva estensione a Liguria, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano. Dalle prime ore di domani, martedì 1° febbraio, l'avviso prevede inoltre venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni interesseranno in particolare le aree costiere adriatiche, appenniniche centro-meridionali e ioniche calabresi. Probabili forti mareggiate sulle coste esposte.