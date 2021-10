Ondata di maltempo, nuovo avviso di condizioni meteo avverse: le previsioni

La protezione civile ha emesso una seconda allerta meteo dopo quella di ieri per domani e dopodomani, venerdì 8 e sabato 9 ottobre

Nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse riguardante sia l'Abruzzo che la provincia di Pescara.

A emetterlo, come comunica il centro funzionale regionale, il dipartimento della protezione civile nazionale.

Questo quanto prevede la nuova allerta meteo: «Dal mattino di domani, venerdì 8 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Abruzzo e Lazio, specie settori settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. mareggiate sulle coste esposte. Si prevede anche il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’Abruzzo, in estensione a Molise e Puglia. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

Le previsioni meteo, come riferisce l'Adnkronos, indicano che il persistere di un'area di bassa pressione, posizionata sull'Italia centro-meridionale, manterrà condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, su buona parte del Sud e sul versante adriatico centrale, associato a un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte del Paese. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 8 ottobre, allerta arancione su parte di Marche, Molise e Puglia. Allerta gialla su parte dell'Emilia-Romagna, sull'Umbria, Abruzzo, sui restanti settori di Marche, Molise e Puglia, sulla Basilicata e su parte di Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.