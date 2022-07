Meteo, allerta della protezione civile per forti temporali con vento e locali grandinate

Meteo in peggioramento nelle prossime ore sia a Pescara che in Abruzzo per un'ondata di maltempo in arrivo.

Questo dicono le previsioni fornite dal dipartimento nazionale della protezione civile che ha emesso un'avviso di condizioni meteorologiche avverse.

A farlo sapere è il centro funzionale d'Abruzzo.

Questo quanto prevede l'allerta meteo: «Dalla serata di oggi, giovedì 7 luglio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata, con fenomeni più persistenti sulle aree costiere adriatiche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal pomeriggio/sera di oggi, giovedì 7 luglio, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Emilia-Romagna, Marche e Umbria, in estensione a Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. possibili mareggiate lungo le coste esposte».