Allerta meteo della protezione civile, in arrivo in Abruzzo temporali e vento: non esclude grandinate

«Dal pomeriggio di oggi, venerdì 16 luglio, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne del Lazio, in estensione dalle prime ore di domani, sabato 17 luglio, alla Campania e successivamente alla Basilicata. I fenomeni, che risulteranno più attivi e frequenti sui settori adriatici specie nel corso della notte, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

Questo quanto viene previsto per le prossime ore dall'allerta diramata dalla protezione civile:

Allerta meteo della protezione civile anche per l'Abruzzo nella giornata di oggi, venerdì 16 luglio, e per le prossime 24-30 ore. A comunicarlo è il centro funzionale d'Abruzzo che informa che è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

