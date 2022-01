L'inverno entra nel vivo, in Abruzzo ancora nevicate a bassa quota: nuovo avviso della protezione civile

Continua l'ondata di maltempo che sta colpendo la nostra regione e la provincia di Pescara in questi ultimi giorni.

Come fa sapere il centro funzionale d'Abruzzo, il dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso infatti un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questo quanto prevede l'allerta: «Dalla tarda serata di oggi, martedì 11 gennaio, e per le successive 6-12 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 200-400 metri sull’Abruzzo, con locali sconfinamenti alle quote più basse e apporti al suolo da deboli a moderati».

Rapido peggioramento invernale, poi spazio all'alta pressione

Lungo il bordo orientale del robusto e anomalo campo di alte pressioni, che lentamente si sta impossessando dell’Europa centro occidentale, un nuovo nucleo di aria gelida discenderà dai Balcani verso il Tirreno, per poi raggiungere il Nord Africa, dice Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.it. Che prosegue: Il suo passaggio determinerà così un rapido peggioramento del tempo anche sull’Abruzzo con deboli fenomeni in arrivo nel corso della serata sui settori orientali e in estensione nel corso della notte a tutto il territorio. Il brusco calo termico permetterà alla neve di raggiungere i fondivalle o le pianure mentre i fiocchi si mischieranno alla pioggia lungo le coste centro settentrionali. Sarà come accennato un rapido passaggio perché già entro la serata le schiarite torneranno a farsi via via più ampie, preludio a un prosieguo di settimana in compagnia del Sole eccezion fatta per nebbie e/o nubi basse in sviluppo nelle ore più fredde nelle vallate.

Nel dettaglio di Pescara nuvolosità in ulteriore aumento nel corso delle prossime ore con pioggia o pioggia mista alla neve in arrivo nella notte e nelle prime ore di mercoledì mattina. Schiarisce poi nel corso del pomeriggio per un prosieguo di settimana in compagnia di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo mercoledì e poi in rialzo da giovedì con massime sino a 10/13°C.