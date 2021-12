Meteo, nuova allerta per l'Abruzzo: previsti temporali nelle aree interne in estensione verso la costa

Un'allerta meteo riguardante le aree interne della nostra regione è stata emessa dal dipartimento della protezione civile nazionale.

A farlo sapere è il centro funzioanle d'Abruzzo che comunica l'emissione di un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'allerta è valevole per i prossimi due giorni e prevede questo: «Dalle prime ore di domani, giovedì 2 dicembre, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, in estensione ai settori interni di Abruzzo e Molise. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 2 dicembre, e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, sud-occidentali su Lazio, Campania, Basilicata occidentale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte».

LE PREVISIONI DI 3BMETEO.COM

Dalle alte latitudini del Continente continueranno a susseguirsi per diversi giorni perturbazioni in discesa verso sud, dirette verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, sospinte da correnti di estrazione artica, spiega Lorenzo Badelino di 3bmeteo.com. Queste coinvolgeranno anche il medio versante adriatico e l’Abruzzo già a partire da giovedì, quando un fronte in arrivo da nord determinerà un peggioramento sin dalle prime ore della giornata a partire dalle zone interne, con piogge e rovesci che nel corso della giornata raggiungeranno anche le coste. Il maltempo sarà accompagnato da nevicate sulle zone appenniniche, inizialmente a quote medie ma in calo fino a quote di bassa montagna venerdì, quando affluirà l’aria artica che spingerà il fronte verso sud. Oltre all’instabilità è atteso anche un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali fino alla fine della settimana. Il tempo inizierà a migliorare in serata e soprattutto sabato, ma entro domenica nuovi impulsi freddi e instabili giungeranno dal Nord Europa, interessando prevalentemente le zone interne abruzzesi e lasciando maggiori spazi soleggiati sulle coste.

METEO PESCARA

A Pescara è attesa una giornata inizialmente soleggiata giovedì, ma il tempo peggiorerà con il passare delle ore e dal pomeriggio giungeranno le prime piogge. Le temperature oscilleranno tra i 10/11°C dell’alba e i 14/15°C del pomeriggio, con venti in rinforzo da sud-sudovest. Venerdì attese condizioni instabili con piogge e rovesci a tratti insistenti nel pomeriggio, in esaurimento però nel corso della sera. Temperature in diminuzione, tanto che le massime non andranno oltre i 10°C e a fine giornata potrebbero calare ulteriormente fino a 6/7°C. Tutto condito da una sostenuta ventilazione settentrionale che renderà il mare molto mosso. Più soleggiato sabato ma con clima molto fresco e ventoso, qualche nube domenica mattina, conclude Badelino di 3bmeteo.