Dalle 14 di sabato 4 febbraio e per le successive 24-36 ore, si legge nel bollettino diramato, previsto vento forte non solo sulle zone appenniniche di Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilica e Calabria, ma anche sulle zone costiere adriatiche e ioniche dove si prevedono anche forti mareggiate.

In arrivo forti venti di burrasca a Pescara e in tutta la provincia. Scatta l'allerta meteo del centro funzionale d'Abruzzo del dipartimento della protezione civile.

Allerta meteo per il fine settimana in tutta la provincia: in arrivo venti di burrasca e mareggiate