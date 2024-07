Dopo il gran caldo arrivano vento forte e temporali: allerta "gialla" sull'Abruzzo

Dopo diversi giorni di gran caldo torna il mal tempo: emessa l'allerta meteo sull'Abruzzo e anche sul territorio di Pescara per martedì 2 luglio dal Centro funzionale della protezione civile.

“Dalle prime ore di martedì 2 luglio e per le successive 12-18 ore – si legge nella comunicazione sull'allerta gialla – si prevedono precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale”. Un allarme che riguarda anche Molise e Puglia settentrionale e in estensione Campania, il resto della Puglia e la Basilicata che non esclude “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp