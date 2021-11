Nuova allerta meteo in Abruzzo e nel Pescarese: in arrivo piogge e temperature in calo

Dopo la breve tregua delle ultime ore, torna il maltempo in Abruzzo e nel Pescarese. Il centro funzionale d'Abruzzo ha infatti diramato un'allerta meteo in base al bollettino della protezione civile nazionale, che indica per domani 25 novembre e per le successive 18/24 ore precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale inizialmente su Lazio, Campania e Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia e settori occidentali di Abruzzo e Molise. Possibili fulmini e raffiche di vento.

Anche 3bmeteo conferma il ritorno del maltempo e un primo assaggio d'inverno soprattutto nelle aree interne con possibilità di nevicate che, nel fine settimana potranno scendere fino agli 800 metri per il calo sensibile delle temperature. Situazione diversa invece a Pescara: peggiora il tempo giovedì 25 per una perturbazione con piogge e qualche rovescio, mentre venerdì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo per qualche addensamento pomeridiano ma senza fenomeni degni di nota. Previsto un lieve calo termico da domenica.