Nuova allerta meteo in Abruzzo per venerdì 26 gennaio: ancora neve anche a bassa quota

Nuova allerta meteo del cento funzionale d'Abruzzo della protezione civile per venerdì 26 gennaio. Un bollettino che parla di “criticità” e “condizioni meteorologiche avverse”.

“Dalle prime ore di domani, giovedì 26 gennaio 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate sparse, al di sopra dei 700-900 metri su Abruzzo e Molise, con quota neve in progressiva diminuzione fino a 500-700 metri, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori”, si legge.

Quindi le raccomandazioni alle amministazioni, tra cui quella di “mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza/piani neve, assicurarsi della tempestività di intervento degli addetti in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati” e nelle zone di montagna “qualora presenti, verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita”. Sebbene l'utilizzo dell'auto sia sconsigliato nel caso in cui sia inevitabile la protezione civile ha anche stilato un vero e proprio vademecum su come comportarti in caso di gelo e neve.