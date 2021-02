Meteo, nuova allerta della protezione civile per l'Abruzzo: prevista neve a quote collinari, freddo in pianura

Nuova allerta meteo emessa dalla protezione civile per la nostra regione nel pomeriggio odierno, venerdì 12 febbraio.

Come informa il Centro Funzionale d'Abruzzo il dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

In base alla previsioni non dobvrebbe nevicare lungo la costa ma a quote più collinari nelle giornate di domani, sabato 12, e domenica 13 febbraio.

Questo, nel dettaglio, quanto prevede l'avviso della protezione civile: