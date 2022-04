Nuova allerta meteo in Abruzzo: venti da forti a burrasca sull'Appennino. Come fa sapere, infatti, il Centro funzionale d'Abruzzo, è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla serata odierna.

Ecco che cosa si legge nell'allerta: “Dalla serata di oggi, sabato 23 aprile 2022, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca in prevalenza sud-occidentali, dapprima sulla Liguria, in estensione ai settori meridionali di Piemonte e Lombardia e su Emilia-Romagna, Marche, Umbria e, dal mattino di domani, domenica 24 aprile 2022, all’Abruzzo, in special modo sulle rispettive aree appenniniche con raffiche fino a burrasca forte”.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.