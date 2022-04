Tornano i venti di burrasca e le mareggiate in Abruzzo: nuova allerta meteo, le previsioni

Nuova allerta meteo per l'Abruzzo e il Pescarese, a causa dell'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che insisterà anche sulla nostra regione a partire da domani giovedì 21 aprile. Il Centro funzionale d’Abruzzo infatti ha diffuso il bollettino emesso dal Dipartimento della protezione civile nazionale che indica dalle prime ore di domani e per le successive 24/30 ore venti forti a burrasca dai quadranti meridionali prima sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio con raffiche di burrasca forte lungo le coste e mareggiate.

Anche le previsioni di 3bmeteo confermano una situazione in sensibile peggioramento a partire da domani 21 aprile ed anche per venerdì 22 aprile, con possibili rovesci e temporali, venti forti e temperature che sono attese in lieve diminuzione. Per il fine settimana, invece, dovrebbe tornare la stabilità con cieli sereni e giornate soleggiate.