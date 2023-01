Nuova allerta meteo per l'Abruzzo, arriva la neve: le previsioni per le prossime ore

Confermate le previsioni degli ultimi giorni che indicavano l'arrivo di una forte perturbazione anche in Abruzzo. Il centro funzionale d'Abruzzo ha diramato infatti un'allerta meteo a seguito del bollettino ricevuto dalla protezione civile nazionale riguardante la giornata di domani venerdì 20 gennaio e per le prossime 24 - 30 ore. Sono previste infatti nevicate sparse e diffuse a partire dal primo pomeriggio con intensificazione in serata, al di sopra dei 400 600 metri su Abruzzo, Molise e Lazio Meridionale in locale abbassamento fino ai 200 300 metri nelle valli interne del Lazio. Gli apporti al suolo saranno abbondanti in Abruzzo e Molise. Previsti anche rovesci di forte intensità e possibili grandinate con raffiche di vento dove non cadrà la neve.

Anche le previsioni riguardanti la giornata di sabato 21 gennaio, lo ricordiamo, indicano l'arrivo del maltempo lungo la costa adriatica e nelle zone collinari dove potranno esserci nevicate anche a quote collinari, attorno ai 300 - 400 metri.