Nuova allerta meteo in Abruzzo: in arrivo temporali e forti rovesci, le previsioni

Nuova allerta meteo in Abruzzo che interesserà anche la provincia di Pescara. Il centro funzionale d'Abruzzo ha infatti ricevuto il bollettino dalla protezione civile nazionale che indica a partire dalle prime ore di domani mercoledì 2 dicembre e per le successive 18/24 ore, l'arrivo di rovesci e temporali che dal Lazio si estenderanno anche in Campania, Molise e settori occidentali dell'Abruzzo, con successiva espansione in gran parte del territorio.

I fenomeni saranno anche di forte intensità accompagnati da fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Come sempre la protezione civile raccomanda i Comuni e gli enti locali di predisporre tutte le misure per prevenire e contenere eventuali disagi e situazioni di pericolo per i cittadini.