Allerta meteo per l'Abruzzo e il Pescarese: in arrivo piogge, temporali e forti raffiche di vento

Anche la protezione civile regionale conferma l'arrivo del maltempo per i prossimi giorni nel Pescarese e in Abruzzo. Il centro funzionale d'Abruzzo infatti comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale un bollettino di allerta meteo, che a partire dalla serata di oggi sabato 24 settembre e per le successive 24 36 ore precipitazione sparse anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, in Campania, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, possibili grandinate e forti raffiche di vento.