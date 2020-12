Allerta maltempo e neve in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni aggiornate

Arriva la neve sull'Abruzzo e nel Pescarese, in particolare nelle zone interne pedemontane e montane. La protezione civile regionale ha emesso infatti un bollettino di allerta meteo per la tarda serata - nottata di oggi 25 dicembre e per le prossime 24/36 ore con possibili nevicate, anche abbondanti, a quote superiori ai 400 - 600 metri su Abruzzo e Umbria con apporti al suolo moderati fino ad abbondanti sull'Abruzzo.

Il maltempo, in base alle previsioni, dovrebbe però avere una durata relativamente breve: infatti per domenica 27 dicembre sono previste ampie schiarite nel Pescarese anche se a partire da lunedì 28 e martedì 29 dicembre dovrebbe arrivare un'altra perturbazione di origine artica con temperature in ulteriore sensibile calo.